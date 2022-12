Barbara D’Urso spiazza il pubblico di Pomeriggio 5: l’annuncio misterioso

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è una delle conduttrici più chiacchierate e popolari nel mondo della televisione italiana. In una recente puntata di Pomeriggio Cinque, la donna ha spiazzato tutti i suoi telespettatori. Nel corso della diretta si è resa protagonista di un annuncio misterioso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso non manca mai all’appuntamento pomeridiano con Pomeriggio Cinque per far compagnia a tutti i suoi telespettatori. Tuttavia, il format subirà una pausa per le feste natalizia e tornerà in onda a partire dal 9 gennaio. Per salutare tutti i suoi fan, la conduttrice ha utilizzato la classica frase per cui è diventata famosa ma questa volta ha aggiunto un dettaglio che ha suscitato la curiosità di molte persone.

Nel tentativo di augurare buon feste a tutte le persone che la seguono ogni giorno, la nota presentatrice ha pronunciato la classica formula di arrivederci:

Il mio cuore è prima dei miei figli e subito dopo vostro.

Tuttavia, questa volta ha aggiunto un particolare che di certo non è passato in osservato. Queste sono state le sue parole:

Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona.

A chi si riferiva Barbara D’Urso? Stando ad alcune indiscrezioni diffuse da “Dagospia”, la donna sarebbe diventata nonna entro la fine dell’anno 2022. Alla luce di questo, potrebbe riferirsi ad un presunto nipotino/nipotina. Tuttavia, lei stessa avrebbe smentito tale notizia nel corso di un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin:

Non ho detto no e non ho detto dì. Se sarò una super nonna? Quando accadrà, sarò pazza di felicità!

In ogni modo, a far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stata lei stessa con una dichiarazione resa pubblica sul suo profilo Instagram. Subito dopo la puntata di Pomeriggio Cinque ha affermato sui social: