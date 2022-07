Barbara D’Urso al posto di Maria De Filippi alla conduzione del reality: la decisione di Mediaset

Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono i due volti di punta di Mediaset per quanto riguarda la conduzione. La De Filippi è una vera stakanovista e ogni anno conduce diversi programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Tu Si Que Vales. Barbara dopo alcuni anni in cui era veramente fissa in televisione con i suoi Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live- non è la D’Urso, lo scorso anno si è limitata a condurre soltanto Pomeriggio 5 e la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Ma quanto pare in vista della prossima stagione autunnale la D’Urso potrebbe tornare al timone di un reality di successo che mancava in televisione da diversi anni.

Stiamo parlando de La Talpa, andato in onda per la prima volta su Rai due nel lontano 2004 per poi passare a Mediaset su Italia 1. Al timone ci è sempre stata Paola Perego, ma a quanto pare per la nuova edizione è stata scelta proprio Barbara D’Urso.

Fonte: web

Ed è una novità visto che il programma sarà prodotto dalla Fascino, l’azienda di spettacolo di Maria De Filippi. Per questo si pensava che alla conduzione potesse esserci propri lei, ma invece a quanto pare ha preferito farsi da parte e consegnare il timone al reality alla D’Urso che ha già esperienza nel campo.

Che il programma si faccia è un dato certo confermato anche da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del palinsesto autunnale, ma la data resta ancora in bilico.

A settembre partirà anche il Grande Fratello Vip. Indiscrezioni dicono che La Talpa potrebbe partire a novembre, ma in quel periodo andrà in onda ancora il GF Vip di Alfonso Signorini. I due reality proseguiranno quindi in condivisione o si attenderà prima la fine del GF?.

Intanto è già toto nomi per gli opinionisti de La Talpa. Soleil Sorge ma anche Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, sono loro i papabili.