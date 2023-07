La conduttrice dal prossimo anno non sarà più sotto contratto con Mediaset e per questo iniziano ad arrivare le prime proposte alternative.

Come ormai risaputo Barbara D’Urso non sarà al timone di Pomeriggio 5 la prossima stagione dopo tantissimi anni di conduzione. Una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi che ha preferito dare un segnale di discontinuità con il passato affidando la trasmissione a Myrta Merlino per dargli anche un taglio più attuale e giornalistico.

L’addio tra Mediaset e Barbara purtroppo non si è concretizzato nel migliore dei modi. Dopo alcuni giorni di silenzio la D’Urso ha detto la sua versione in un’intervista rilasciata a Repubblica spiegando che è stata una decisione presa esclusivamente da Mediaset non in concorso con lei che non ha avuto neanche l’opportunità di salutare il suo pubblico come fatto ad esempio da Fabio Fazio e Bianca Berlinguer.

Ieri alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi intervenendo sulla D’Urso ha spiegato ciò che è successo: “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Quindi al momento è molto probabile che il contratto in scadenza il prossimo dicembre non gli verrà rinnovato. A questo punto ci si chiede che fine farà la conduttrice.

Intanto una prima proposta di un programma famoso è arrivata. Si tratta di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda sulla Rai che intervista personaggi famosi. Sotto ad un post social della D’Urso un fan ha commentato: “Quindi Barbara D’Urso alla prima puntata di Belve?” – taggando anche la Fagnani che ha risposto: “Lei è la benvenuta da sempre, non da ieri”.

Insomma non è detto che Barbara non decida di partecipare a Belve vuotando il sacco sui suoi anni a Mediaset.