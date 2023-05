Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset? L’indiscrezione diventa sempre più insistente: ecco i dettagli

Nel corso delle ultime ore una vera e propria notizia choc sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che Barbara D’Urso sia molto vicina nel dire addio a Mediaset. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata in questo momento.

Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset? Stando ai rumors che stanno circolando in queste ultime ore, pare che la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe rinunciato al contratto biennale offerto dall’azienda. L’indiscrezione è stata lanciata da ‘TvBlog’ e al momento i rumors in circolazione stanno diventando sempre già insistenti.

Da tempo ormai si vocifera che Barbara D’urso sia pronta a lasciare Mediaset. Nonostante le numerose voci a riguardo, c’è da dire che la diretta interessata non ha mai confermato né smentito i rumors in circolazione. In seguito al gossip emerso, sono molti coloro che si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Carmelita, qualora prenda la decisione di lasciare Mediaset.

A riguardo possiamo dire che Barbara D’urso ha ricevuto una serie di proposte di lavoro e alcune indiscrezioni sono sicure nel vedere Barbarella su alcune piattaforme. Come già anticipato, al momento la notizia dell’addio a Mediaset di Barbara D’urso non è stata confermata né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Da tempo, inoltre, si vocifera che Barbara D’Urso potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Anche in questo caso, però, né Milly Carlucci né la conduttrice non hanno confermato i rumors in questione ed hanno preferito rimanere in silenzio in merito al gossip che circola sul loro conto.