Barbara D’Urso pronta a tornare in tv, dove e quando potremmo vederla: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Barbara D’Urso è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex conduttrice di Pomeriggio5 sia pronta a tornare sul piccolo schermo: ecco dove e quando potremmo vederla.

Barbara D’Urso verso un nuovo programma. In queste ultime ore il settimanale ‘Novella2000’ ha reso pubblica la notizia secondo cui Carmelita potrebbe tornare alla conduzione di un nuovo programma. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che TV8 abbia pensato ad un format proprio per lei.

Queste sono state le parole del noto settimanale in merito al gossip:

Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8. In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Al momento si tratta solamente di un rumor in quanto la notizia non è stata ancora commentata dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Barbara D’Urso si esporrà in merito a questo gossip che la riguarda.

Barbara D’Urso sul rapporto con i suoi fan: “Ecco cosa mi dicono”

Di recente, Barbara D’Urso si è lasciata andare in una nuova intervista al “Corriere Della Sera”. In occasione di questo incontro, la conduttrice ha parlate del suo rapporto speciale con i fan e ha fatto luce sul suo addio a Mediaset.

Queste le sue parole a riguardo: