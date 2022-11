Barbara D’Urso pubblica una foto sui social ma i fan notano un dettaglio

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Di recente la celebre conduttrice ha pubblicato una foto sul suo account social. Nulla di strano se solo non fosse per il dettaglio che non è passato in osservato agli utenti del web. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Barbara D’Urso non smette mai di stupire i suoi fan. Di recente la conduttrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un selfie pubblicato da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Carmelita è sempre molto attiva sui social tramite cui piace condividere i suoi momenti quotidiani con tutti i suoi fan. Tuttavia, tra i suoi ultimi post ne è spuntato uno che ha attirato l’attenzione più degli altri. Si tratta di una foto in cui la donna si mostra in accappatoio. Nulla di strano se non fosse che dietro di lei se ne intravede un altro.

Alla luce di questo sono numerosi gli utenti che si chiedono a chi appartiene l’accoppatoio in questione. Sotto al post della D’Urso qualcuno ha espresso direttamente la domanda:

Due accappatoi, per chi è l’altro?

Nonostante le numerose domande, Barbara D’Urso ha deciso di non soddisfare la curiosità dei suoi fan. Qualcuno ha fatto un ipotesi in merito al presunto flirt con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. Tuttavia, in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice aveva smentito tutto. Queste erano state le sue parole: