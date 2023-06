Barbara d’Urso, il retroscena su Berlusconi: “Mi ha corteggiato”

La morte di Silvio Berlusconi ha colpito moltissimi personaggi famosi che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorarci a Mediaset. Tra le più rattristite per la scomparsa del cavaliere troviamo anche Barbara D’Urso.

La D’Urso ha iniziato la sua carriera proprio a Tele Milano insieme ad altri personaggi come Lippi, Boldi, Abantuono, Teocoli e Pilcher. Erano gli anni 70 e Berlusconi stava entrando nella scena televisiva italiana.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, la conduttrice ha parlato del suo rapporto d’amicizia che la legava a Berlusconi. Nel corso della chiacchierata ha avuto modo di svelare anche un retroscena.

Barbara ha ricordato con gioia quando agli esordi in tv la raggiungeva dietro le quinte per chiederle cosa stesse facendo e come fosse andata mostrando un certo interesse in quel progetto che avrebbe poi consolidato con la nascita di Mediaset.

Nel corso degli anni si è stretto un rapporto di amicizia molto intenso con il cavaliere tanto che fino a qualche mese fa Berlusconi è stato spesso ospite nelle trasmissioni della D’Urso come Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Un rapporti di amicizia sincero mai sfociato in qualcosa di più. A svelarlo è stata lei stessa nel corso dell’intervista confessando che Berlusconi ha tentato varie volte di corteggiarla ma lei ha sempre resistito. “Con Berlusconi ho avuto un rapporto professionale, limpido, pulito e di grande affetto. Qualunque altro tipo di coinvolgimento avrebbe cambiato le cose” – ha detto.

Insomma un’amicizia durata nel tempo sincera e senza doppi fini. Per questo Barbara è stata una delle più dispiaciute per la scomparsa del cavaliere. Il rapporto con la famiglia Berlusconi non è certo finito visto che ormai è un volto di punta di Mediaset su cui Pier Silvio punta fortemente.