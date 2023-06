A pochi giorni dall’ultimo saluto a Silvio Berlusconi il canale ufficiale TikTok del Monza Calcio ha pubblicato un video inedito dove si vede il cavaliere intrattenersi con un gruppo di bambini appartenenti alle squadre giovanili.

Berlusconi era il presidente del Monza e sotto la sua guida è riuscita ad arrivare in Serie A e a restarci quest’anno grazie ad un ottimo campionato concluso a metà classifica.

Fonte: web

Il video postato dal canale ufficiale del Monza è molto tenero e mostra Berlusconi arrivare al campo con una golf car guidata da Adriano Galliani insieme alla sua compagna Marta Fascina. Il cavaliere ha incontrato poi i giovani calciatori e si è fermato con loro per qualche minuto non facendo mancare i suoi preziosi suggerimenti.

“Nella vita vi dovete porre dei traguardi e ponetevi sempre dei traguardi ambiziosi, che quando lo dite a qualcuno magari si mette a ridere e dice ‘col cavolo che arrivi fino a lì. Invece bisogna essere capaci di fissarsi dei traguardi elevati” – le sue parole.

Poi Berlusconi ha insegnato loro una frase motivazionale da ripetere insieme a lui prima della partita. “Chi ci crede combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede vince. Tutti insieme”.

I bambini entusiasti hanno ripetuto insieme a lui la frase e il mister ha ringraziato il presidente per la visita. Davvero un momento molto toccante che ha mostrato un Silvio Berlusconi inedito.

Intanto però non è ancora chiaro quale sarà il futuro del Monza Calcio. Fininvest ha ribadito che tutte le aziende proseguiranno nel segno della continuità con il passato. C’è da capire i figli del cavaliere come vorranno gestire la situazione Monza Calcio. Il tema non è stato ancora affrontato in famiglia e non ci sono quindi al momento indicazioni sul futuro del club, ovvero se resta in mano alla famiglia Berlusconi o se invece si cercheranno nuovi investitori.