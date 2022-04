Barbara D’Urso risponde alle critiche ricevute nelle ultime settimane in merito alla conduzione di La Pupa e il Secchione show. La conduttrice ancora una volta con grandissima calma ha voluto dire la sua in merito al cambiamento drastico avvenuto nel programma.

Gli scorsi anni La Pupa e il Secchione show era completamente diverso ma l’arrivo della D’Urso ha rivoluzionato il format. Questa nuova edizione infatti, sembra essere iniziata catturando l’attenzione di milioni di telespettatori ma con il passare delle puntate lo share è tristemente calato.

Nei giorni scorsi sono diversi i volti noti della tv che avevano espresso un’opinione negativa in merito al programma condotto dalla D’Urso. Anche Sonia Bruganelli nel corso delle settimane ha commentato negativamente la conduzione e la nuova edizione de La Pupa e il Secchione show.

Critiche che non sono affatto piaciute alla conduttrice che, solamente pochi giorni fa ha deciso di rispondere in modo diretto e duro alle tante parole negative. Quest’ultima ancora una volta ha voluto spiegare il motivo per il quale lo show è cambiato completamente.

Barbara D’Urso risponde alle critiche negative nei suoi confronti

La conduttrice di Canale 5 sbarcata in prima serata su Italia 1 ha deciso di rispondere alle tante critiche ricevute nei confronti del suo nuovo format. Quest’ultima infatti, ha spiegato e chiarito le tante voci che circolano nei confronti de La Pupa e il Secchione show e di come, lei insieme alla redazione hanno cambiato completamente il programma.

“La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione. So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota. […] Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino” spiega Barbara D’Urso.

Purtroppo il grande cambiamento del programma non ha portato a grandissimi ascolti che, dopo la prima puntata sono andati a scendere drasticamente.