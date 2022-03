Soleil Sorge deride Gianmarco a La Pupa e il Secchione: “Puoi piangere per questo?”

Gianmarco è scoppiato in lacrime per futili motivi e Soleil ha deriso il suo comportamento.

Ieri sera nuova puntata de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso che ha mandato in onda una clip dove si è visto lo scontro tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo.

Tutto è avvenuto durante un gioco basato sulla cultura generale dove Francesco ha messo in difficoltà Gianmarco facendole fare una brutta figura.

Tornati in studio Gianmarco non ha retto la tensione reagendo emotivamente male. È scoppiato in lacrime chiedendo scusa a Chiofalo.

Ma Soleil vista la scena è scoppiata a ridere credendo che il secchione abbia avuto una reazione decisamente eccessiva.

“Va bene tutto eh…Prendiamo sul serio tutto…Capisco tutto, ma puoi piangere per aver fatto una figura un po’ così?” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello.

Gianmarco è restato calmo non scomponendosi più di tanto ed ha risposto a Soleil in questo modo: “Ti contesto subito…Io sono libero di reagire come mi pare…Ti faccio presente che io sono appena arrivato e mi devo ancora integrare…Sono andato semplicemente un po’ in tilt…”– ha detto.

Ma Soleil è rimasta ferma sulle sue posizioni asserendo che la reazione è stata decisamente eccessiva.

Barbara D’Urso è successivamente intervenuta spezzando una lancia per Gianmarco e il suo modo di manifestare le emozioni.

“Difendo le emozioni degli uomini…Non significa che sono fragili, anzi…Questo è un mio pensiero…” – ha detto la conduttrice.

Anche Antonella Elia si è collegata a lei dicendo: “La fragilità in un uomo è bellissima…”.

Anche Francesco è intervenuto ammettendo di esserci rimasto un po’ male dalla reazione eccessiva di Gianmarco. “Noi ci siamo chiariti, però Gianmarco tu mi hai proprio messo il dito davanti. Ci vuole un po’ di autoironia nella vita. Io sono rimasto un po’ male perché è come se tu non potessi accettare che io so qualcosa più di te perché sono uno scemo” – le sue parole.