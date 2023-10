Barbara D’Urso ritorna in televisione: ecco che cosa farà

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Barbara D’Urso potrebbe fare molto presto il suo ritorno in televisione. Dopo aver viaggiato per Londra e poi Parigi, la celebre conduttrice è pronta per impegnarsi con nuovo progetti lavorativi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo delle televisione italiana. Nel corso dell’ultimo periodo, la donna è volata a Londra e Parigi per dedicare un po’ di tempo a se stessa. Prossimamente sarà impegnata in un tour teatrale ma molto presto potrebbe fare ritorno nel mondo della televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

A diffondere l’indiscrezione è stato il settimanale “Chi Magazine”, il quale ha anticipato i canali in cui potremmo vedere la conduttrice nei prossimi mesi. Stando ai rumors, Barbara D’Urso potrebbe fare il suo ingresso in “Discovery”. Non solo. Secondo i beninformati, l’ex presentatrice di Pomeriggio Cinque potrebbe diventare un nuovo volto Rai prendendo parte a Ballando Con Le Stelle in qualità di concorrente oppure a Domenica In in qualità di ospite.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto la diretta interessata non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla questione. Nel frattempo, la D’Urso si dedica alla propria famiglia e ai propri nipoti.

Infatti, il settimanale condotto da Alfonso Signorini ha dedicato la copertina della rivista alla conduttrice. Nel dettaglio, è stata scelta una foto che ritrae la donna con in braccio sua nipote, testimonianza del fatto che, ad oggi, il suo pensiero più importante è rivolto alla famiglia. Queste sono le parole che si leggono sul giornale: