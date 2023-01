Silvia Toffanin sarà ospite a Sanremo 2023? Ecco la risposta della sua manager

Senza alcuna ombra di dubbio Silvia Toffanin è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la conduttrice dovrebbe essere ospite a Sanremo 2023. Tuttavia, a togliere ogni dubbio in merito alla questione ci ha pensato la sua stessa manager.

Già alcune settimane fa, sul web era stata diffusa la notizia sul doppio invito rivolto a Silvia Toffanin per partecipare a Sanremo 2023. Tuttavia, la moglie di Piersilvio Berlusconi è stata costretta a declinare la proposta di Amadeus a causa dell’eccessivo lavoro che richiede il suo programma Verissimo.

A rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla questione era stato Amadeus in occasione di un incontro con la stampa per la presentazione de L’anno che verrà:

Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c’è più il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte, anche per gli auguri, non abbiamo affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto che non accada in futuro e lo richiederò a Graziella…. Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì.