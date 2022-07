Barbara D’Urso sarà fuori da Mediaset? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati all’interno del mondo della televisione italiana. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la conduttrice potrebbe essere fuori da Mediaset. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lo scorso febbraio, a lanciare il gossip che ha visto protagonista Barbara D’urso era stato il portale Dagospia. Infatti, secondo quest’ultimo, Mediaset non aveva alcuna intenzione di rinnovare il contratto alla conduttrice. Tuttavia, in occasione della presentazione dei palinsesti 2022/2023, Piersilvio Berlusconi ha sottolineato che le:

Attualmente, emergono ancora dubbi sulla permanenza della D’Urso a Mediaset. A diffondere la notizia è stato sempre Roberto D’Agostino. Queste sono state le sue parole:

Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità. La controprova anche in un facile ragionamento. Provate a scrivere di un contratto non rinnovato di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Silvia Toffanin. Poi aspettate i secondi che vi separano dalla smentita diretta o fatta filtrare.