Barbara D’Urso, che scoop a Pomeriggio 5: “Non lo sapeva nessuno”

La conduttrice lo ha detto in diretta in anteprima.

Ieri pomeriggio Barbara D’Urso nella sua Pomeriggio 5 ha dato uno scoop clamoroso rilanciato poco dopo da Novella 2000 in edicola. La conduttrice dopo aver parlato di fatti di cronaca più importanti e aver dato la parola a Guendalina Tavassi, che ha raccontato nei particolari la famosa aggressione alla scuola di ballo a cui ha assistito in prima persona, il giornalista Roberto Alessi ha dato una notizia che nessuno sapeva prima in quanto non era stata annunciata.

“C’è questo scoop mondiale…Uno scoop, scoop, scoop…Mi dicono che è un’anticipazione di Novella 2000…Non lo sapeva nessuno…Neppure io…” – ha detto Alessi.

Barbara ha ripreso la parola dicendo: “Ogni volta che vieni qua sai sempre un sacco di cose in anteprima…Posso annunciarlo io?”. Il giornalista ha acconsentito che a dire lo scoop fosse Barbara D’Urso. “Pare che il grandissimo Roberto Cavalli, anni 82, sia diventato papà…”.

La notizia ha lasciato spiazzati tutti i presenti in studio che dopo un lancio di un servizio hanno commentato con stupore.

“L’arrivo di un bambino è sempre meraviglioso, però signori miei…Ad 82 anni tu puoi fare il nonno non puoi fare il papà…Questo figlio è già orfano di padre…Sei un egoista…” — ha tuonato Samantha De Grenet.

Parole ritenute un po’ troppo forti dal Roberto Alessi che ha risposto con le rime alla De Grenet. “Dovresti frenare la lingua sulle proprie opinioni personali…” – ha detto il giornalista.

Samatha però ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di restare in silenzio dinnanzi a questa notizia ma alla fine ci ha pensato Barbara D’Urso a stopparla perché il tempo a disposizione er scaduto con la promessa di tornare a parlarne nei prossimi giorni. Roberto Cavalli è il famoso stilista che a 82 anni è diventato papà per la sesta volta. La mamma è Sandra Bergman, 38 anni, compagna svedese dello stilista.