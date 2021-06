Gianni Sperti è senza dubbio una delle stelle di UeD. L’ex ballerino ha trovato la sua dimensione sulla poltrona da opinionista del programma di Maria De Filippi. Il pubblico lo adora e i suoi commenti sono sempre calzanti a pennello. Uno dei vanti di Gianni è senza dubbio la sua personalità autentica e cristallina. L’opinionista infatti, è sempre pronto ad andare contro le opinioni più popolari, pur di dire esattamente quello che pensa.

Questa schiettezza estremizzata spesso lo ha portato addirittura a discutere con Tina Cipollari. Certo, si tratta sempre e solo di scaramucce, dato che il rapporto di amicizia tra i due opinionisti è indissolubile. Di recente, Gianni aveva ricevuto dei duri attacchi sui social, a seguito di alcuni scatti che aveva pubblicato. Dalle foto, è saltato subito all’occhio dei followers che nel corso degli anni l’opinionista di UeD abbia ricorso più volte al bisturi.

In molte occasioni i suoi fans gli avevano domandato se avesse subito qualche ritocchino, ma Gianni aveva sempre preferito non rispondere. Stavolta, messo spalle al muro, Sperti è stato costretto a capitolare ammettendo di aver fatto visita al chirurgo alcune volte.

L’opinionista, davanti alle molte domande dei followers, infatti, ha risposto: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino, ho rifatto il minimo indispensabile”. Il direttore della testata giornalistica Novella 2000, Roberto Alessi, ha voluto commentare l’ammissione di colpe di Gianni. Queste le parole che si possono leggere sulle pagine del settimanale: “Di fronte all’evidenza l’ha ammesso. Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso”.

Infine, ha sottolineato come l’essere famosi rende più esposti al giudizio altrui: “Bisogna mettere in conto tutto quando si sale su un palco … Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”.