Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio un personaggio televisivo con una importante carriera nel mondo dello spettacolo alle spalle. Il suo lavoro come presentatrice e tutti i suoi altri progetti in diversi ambiti, le hanno assicurato un enorme successo.

Ma anche la benevolenza e l’affetto del pubblico. Di recente la presentatrice aveva rivelato ai suoi followers di trovarsi in vacanza in un posto da sogno. Ma aveva poi aggiunto di non poter rivelare maggiori dettagli. Ora, però, Carmelita sembra pronta a rivelare ai suoi followers dove sia stata e cosa abbia fatto.

Nelle ultime ore Barbara aveva condiviso con i suoi followers le foto di quello che aveva mangiato durante la giornata, tramite delle Instagram stories. Dopodiché, la D’Urso ha rivelato di essersi presa qualche giorno di pausa per prendersi cura di sé stessa.

Per controllare che nel suo fisico tutto proceda nel migliore dei modi. Per far vedere in che modo ha deciso di fare tutto questo, la conduttrice ha pubblicato un video nella quale è ritratta immersa in una piscina tra le colline.

Come descrizione di queste pittoresche immagini, Barbara ha scritto: “Mi sono regalata un paio di giorni di relax, ma soprattutto check-up completo! Prevenzione sempre”. A quanto pare attualmente la D’Urso si trova a Palazzo Fiuggi, una vera e propria Oasi di gran lusso, ambita da tutti coloro che cercano salute e benessere.

Si tratta di un palazzo in stile liberty arroccato su una collina a sud di Roma, che nel 1910 era rifugio di benessere del Re. Negli anni ’30 l’albergo fu riabilitato a centro benessere ed attualmente è uno dei più importanti centri Medical Spa a livello internazionale.

In effetti, i 6000 metri quadri della struttura offrono ai suoi ospiti soluzioni all’avanguardia che vanno dalla crioterapia alle cure del sonno, fino ai massaggi e alle tecniche di rilassamento profondo. Insomma, un vero paradiso del relax e del wellness.