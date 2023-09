Barbara d’Urso si trasferisce: l’inaspettato gesto prima del ritorno di Pomeriggio 5

Nel corso delle ultime ore Barbara D’Urso ha deciso di lasciare l’Italia per iniziare una nuova avventura a Londra. La partenza della celebre conduttrice è avvenuta a distanza di 24 ore prima del debutto della nuova edizione di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Barbara D’Urso ha deciso di cambiare vita. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui si è mostrata accanto ad un aereo.

A poche ore di distanza dal debutto della nuova edizione di Pomeriggio 5, la storica conduttrice di Canale Cinque ha deciso di lasciare l’Italia. Qualche giorno fa, lei stessa aveva affermato di voler affrontare la paura dell’aereo pubblicando uno scatto sul suo profilo Instagram:

Successivamente, la donna ha svelato la destinazione, ovvero Londra. Pertanto è nella capitale londinese che adesso Barbara D’Urso è pronta ad iniziare una nuova avventura. Queste sono state le sue parole:

Nel corso degli ultimi giorni, Barbara D’Urso è tornata a parlare del suo addio Pomeriggio 5, il quale attualmente è condotto da Myrta Merlino. La presentatrice ha rilasciato anche qualche dichiarazione in merito alla sua collega:

Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome. Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti.