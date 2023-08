Pomeriggio 5, Myrta Merlino annuncia una novità: “Ci sarà il pubblico parlante”

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, il programma che tornerà in onda su Canale 5 a partire da Settembre. Come tutti sappiamo al timone del programma non ci sarà più Barbara D’Urso, sostituita da Myrta Merlino. Nel corso delle ultime ore la giornalista ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ dove ha rivelato alcuni retroscena inediti del nuovo Pomeriggio 5. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Myrta Merlino ha svelato che all’inizio doveva essere al timone di un programma che sarebbe andato in onda sulle reti Mediaset il mercoledì sera; all’improvviso, però, la telefonata di Pier Silvio Berlusconi ha cambiato tutto. Queste sono state le sue parole a riguardo:

A fine giugno, una settimana prima che presentasse palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio 5. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Dopo 12 anni a L’aria che tira su La7, che mi impegnava a tutti i giorni due ore e mezza, volevo passare un programma settimanale […] Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo! L’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un progetto nuovo che punti all’informazioni popolare ma di qualità.

Ma non è finita qui. Al noto giornale Myrta Merlino ha rivelato alcune novità che saranno presenti nella nuova edizione di Pomeriggio 5. Queste sono state le parole della giornalista:

Avevo due desideri: uno che la realtà entrasse in studio e abbiamo messo tre schermi enormi. L’atro era avere la presenza del pubblico che sarà pure parlante.

Infine, Myrta Merlino ha svelato il motivo per cui il titolo del programma non cambierà, nonostante non ci sia già Barbara D’Urso alla conduzione. Queste sono state le sue parole a riguardo: