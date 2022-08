Barbara D'Urso: critiche per il Photoshop per apparire in forma. Arianna David ha voluto dire la sua al riguardo

La carriera di Barbara D’Urso è una tra le più lunghe nel panorama della conduzione nel piccolo schermo italiano. La mitica Carmelita ha condotto tantissimi programmi, facendosi amare dal pubblico ma, a volte, attirandosi addosso anche diverse critiche e polemiche.

Sono molti attualmente quelli che ritengono il modo di fare di Barbara insopportabile e che attaccano aspramente anche i suoi post su Instagram. Di recente a far piovere critiche sulla donna sono i vari scatti apparsi sui social che la ritraggono in bikini.

I più maliziosi insinuano che in realtà la D’Urso faccia un generoso ricorso a Photoshop per apparire così in forma. Al riguardo ha voluto dire la sua una Vip che è molto legata a Barbara: Arianna David.

La donna ha commentato il post di Barbara dicendo: “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!”.

Ma non finisce qui, anche un’utente del web ha voluto prendere le parti della conduttrice, scatenando la reazione della David che ha replicato: “Guarda ti do ragione. Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze”.

“Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita!”

“Ma non é così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta! Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva!”