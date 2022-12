Silvia Toffanin, perché non si è mai sposata con Pier Silvio Berlusconi? Ecco tutta la verità sulle mancate nozze

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate nel mondo del piccolo schermo italiano. Ormai i due fanno coppia fissa da anni e il loro amore è più stabile e solido che mai. La conduttrice di Verissimo e il suo ex compagno sono molto riservati, anche se ultimamente sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il loro mancato matrimonio. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

L’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi procede a gonfie vele. Il grande amore tra i due è stato coronato dalla nascita di due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Nel corso delle ultime ore i nomi della conduttrice di Verissimo e del suo compagno sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Nonostante il loro sia un grande amore, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non hanno mai deciso di convolare a nozze. I motivi di questa scelta non sono mai stati svelati dai diretti interessati, anche se in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni a riguardo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, ecco perché non sono mai convolati a nozze

Quest’estate è circolata la notizia secondo cui la conduttrice di Verissimo e Pier Silvio Berlusconi fossero pronti ai fiori d’arancio. A confermare il gossip era stato il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Queste erano state le sue parole a riguardo:

Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte. Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze.

Successivamente, però, il ‘Fatto Quotidiano’ aveva smentito le parole del primo cittadino di Portofino in questo modo:

Fonti vicine alla coppia smentiscono a ‘FqMagazine’ che i due stiano progettando di sposarsi.

A mettere i puntini sulle i riguardo il mancato matrimonio con Pier Silvio Berlusconi ci ha pensato la stessa Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, durante un’intervista rilasciata al giornale ‘PiùDonna’, ha affermato: