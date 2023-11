Barbara D’Urso sul rapporto con i suoi fan: “Ecco cosa mi dicono”

In occasione di un'intervista, Barbara D'Urso parla del suo rapporto con i fan

Di recente, Barbara D’Urso si è lasciata andare in una nuova intervista al “Corriere Della Sera”. In occasione di questo incontro, la conduttrice ha parlate del suo rapporto speciale con i fan e ha fatto luce sul suo addio a Mediaset.

Senza alcuna ombra di dubbio, il pubblico italiano ha svolto un ruolo fondamentale nella carriera di Barbara D’Urso. Nell’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”, la conduttrice ha parlato in merito ai suoi fan e alla loro reazione quando la incontrano per strada.

Nell’intervista, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha condiviso le emozioni che prova quando incontra i suoi fan dal quale è stata costretta a separarsi:

Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi.

Successivamente, la D’Urso ha parlato in merito al suo presente, ai numerosi viaggi di cui si è resa protagonista e alla sua vita professionale. Dopo il burrascoso addio a Pomeriggio Cinque e il cambio di conduzione con Myrta Merlino, la D’Urso sta bene ed è costantemente a lavoro. Queste sono state le sue parole:

Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente.

Barbara D’Urso: il futuro dopo l’addio a Mediaset

Infine, l’attenzione si è spostata verso il suo futuro. Nonostante non abbia ancora rivelato dettagli specifici sui suoi prossimi progetti, i fan possono stare tranquilli, poiché le indiscrezioni su presunti progetti futuri si fanno sempre più insistenti. Pertanto, si vocifera che la donna sarà ospite in qualche programma tv in cui si renderà protagonista di inedite rivelazioni sulla sua carriera.