Myrta Merlino sarà sostituita a Pomeriggio 5? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Myrta Merlino potrebbe presto essere sostituita a Pomeriggio. Con l’arrivo della giornalista al programma in onda su Canale 5, gli ascolti sarebbero crollati e, alla luce di questo, un altro volto televisivo potrebbe prendere il suo posto prossimamente.

A partire dal mese di settembre 2023, Myrta Merlino è al timone della conduzione di Pomeriggio 5. Si è trattato di una scelta presa da Piersilvio Berlusconi il quale ha deciso di rivoluzionare il programma eliminando il trash. Tuttavia, i dati non mentono.

Pertanto, sembra che la trasmissione condotta da Myrta Merlino non stia ottenendo i risultati previsti. Di recente, è stato Dagospia a parlare in merito al calo degli ascolti ma la replica del manager della presentatrice non è tardata ad arrivare:

Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi.



Tuttavia, a rilasciare qualche curiosità in più ci ha pensato il settimanale “Oggi” il quale ha parlato di un presunto cambio di conduzione. A partire dal prossimo settembre Myrta potrebbe essere spostata su Rete 4 mentre al timone della conduzione di Pomeriggio 5 potremmo vedere un altro volto televisivo. Di recenti, sono spuntati due nomi in rete, ovvero quello di Federica Panicucci e Simona Branchetti.

Myrta Merlino sul calo ascolti

Di recente la celebre conduttrice si è espressa in merito al caso degli ascolti. Queste sono state le parole rilasciate al “Giornale d’Italia”: