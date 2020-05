Barbara D’Urso surclassata da Alfonso Signorini: salta il suo Grande Fratello Barbara D'Urso, conduttrice di successo, viene surclassata da Alfonso Signorini sulla conduzione del prossimo Grande Fratello

Barbara D’Urso, conduttrice di programmi di successo Mediaset, sembra subire un arresto per la conduzione del Grande Fratello. A settembre infatti, il timone di uno dei programmi più visti dagli italiani rimarrà nella mani del giornalista e conduttore Alfonso Signorini.

Barbara D’Urso una delle più amate ed al tempo stesso criticate conduttrici di casa Mediaset, sembra dover rinunciare a riprendere dopo tanti anni, la conduzione del reality più seguito di sempre, il Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni infatti, sarà ancora Alfonso Signorini a tenere le redini del programma che inizierà a settembre sempre nella formula Grande Fratello Vip.

L’indiscrezione messa in circolo da TvBlog, sembra che parli dell’intenzione Mediaset di rimodulare e riprogrammare il palinsesto dell’autunno prossimo sempre che l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso e che da mesi ormai ci affligge, lo permetta. Seguendo quindi questa ottica è abbastanza normale che i programmi partano non prima di settembre, tra questi anche il Grande Fratello Vip.

Niente Barbara D’Urso quindi nella prossima edizione del Grande Fratello, la conduttrice ultimamente è stata anche al centro di numerose critiche su più fronti, in particolare da numerosi giornalisti.. non un grande periodo per Barbara D’Urso. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini vedrà confermata la presenza di Pupo come opinionista.

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha fatto numeri da record ecco perché è riuscito a scalzare la potenziale conduzione del programma a Barbara D’Urso. Ma alla conduttrice partenopea resta la conduzione di due dei programmi più seguiti dal pubblico, Live-Non è la D’Urso e Pomeriggio 5.

In merito alla conduzione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Barbara D’Urso si è così espressa: “Ci sentivamo dopo ogni puntata. È stato bravo a portare avanti un reality in un contesta storico così delicato“. Ad ogni modo i fan di Barbara D’Urso forse non saranno d’accordo sulla decisione presa da casa Mediaset ma si dovranno accontentare.