Yari Carrisi contro Barbara D’Urso: la reazione di Albano Carrisi alle parole del figlio Dopo la polemica sollevata dall'attacco di Yari Carrisi nei confronti di Barbara D'Urso, molti si sono espressi a riguardo: ecco la reazione di Albano Carrisi

Le polemiche sollevate dall’attacco fatto da Yari Carrisi a Barbara D’Urso sono state innumerevoli. In moltissimi hanno deciso di dire la propria opinione su questo argomento. Nonostante l’uomo abbia anche ritrattato, le critiche sono state molte. A reagire, però, c’è anche Albano Carrisi, il padre.

Le dichiarazioni di Yari Carrisi hanno girato il web. L’uomo, infatti, riferendosi a Barbara D’Urso e ai sui programmi televisivi, ha affermato: “Barbara D’Urso deve morire”. Viene da sé capire quante sono state le polemiche a riguardo, data anche la forza delle parole, che non vanno mai sottovalutate.

Per un primo momento l’uomo è rimasto saldo sulle sue decisioni, difendendosi dagli attacchi, spalleggiato solo da qualche utente sporadico. Poi, però, è stato costretto a ritrattare, dando una versione un po’ diversa da quella iniziale. Ha, infatti, sostenuto che lui non volesse dire alla persona fisica di Barbara D’Urso di morire, ma che lui stesse augurando la morte ai suoi programmi.

Dal fronte famigliare dell’uomo, pare non ci sia stata nessuna dichiarazione pubblica. Dalla famiglia di Albano Carrisi non è uscito nemmeno un commento a riguardo. Pare, però, che il cantante di Cellino San Marco sia molto scosso dalla situazione e che non voglia esprimersi proprio per questo motivo.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha dichiarato che il celebre cantante sarebbe davvero mortificato e avvilito da quanto è accaduto e che non si sarebbe mai aspettato una cosa simile. Pensandoci bene, di fatto il celebre pugliese è stato spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso e, inoltre, ha un ottimo rapporto con la presentatrice napoletana.

Al contrario del padre del diretto interessato, moltissimi hanno voluto esprimere la propria opinione su quanto accaduto. Tra questi, per esempio, vediamo Daniela D’Urso, la sorella della presentatrice, che ha fortemente attaccato il figlio d’arte, sostenendo che la frase da lui utilizzata sia una frase palesemente infame.