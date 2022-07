Barbara D'Urso ha spiegato per filo e per segno il suo regime alimentare

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio un personaggio televisivo con una importante carriera nel mondo dello spettacolo alle spalle. Il suo lavoro come presentatrice e tutti i suoi altri progetti in diversi ambiti, le hanno assicurato un enorme successo, nonché la benevolenza e l’affetto del pubblico.

La D’Urso ha mosso i suoi primi nelle piccole tv locali, nello specifico Telemilano 58, passando poi per il cinema, con il suo primo vero film intitolato: “Erba Selvatica”. Ma il vero successo è arrivato con la fiction Dottoressa Giò, in cui Carmelita interpretava il ruolo della protagonista, che la partenopea ha avuto il suo più grande successo.

Barbara è nata nel 1957 ed ha esordito nel mondo dello show business negli anni ’70. Carmelita, quindi, può ben dirsi una donna vissuta ed esperta, con moltissimi anni di esperienza alle spalle. Nonostante questa lunga gavetta, anche al giorno d’oggi Barbara ha una forma invidiabile.

Il volto di una giovane donna, un fisico statutario e una pelle perfetta la rendono un modello s un ispirazione e un punto di riferimento per moltissime donne. Ma quale è il segreto della presentatrice per mantenersi così in forma nonostante l’avanzare dell’età? A rivelarlo è stata lei stessa e si tratta di un qualcosa di così semplice che nessuno avrebbe mai immaginato.

Sembrerebbe proprio, infatti, che il trucco di Barbara risieda semplicemente in una alimentazione sana ed equilibrata. È stata la D’Urso stessa a spiegarlo in una recente intervista. Carmelita ha spiegato per filo e per segno il suo regime alimentare e sembrerebbe tutt’altro che sacrificante. Stando alle parole di Barbara, lei farebbe colazione con uno Yoghurt e del pane integrale, accompagnato da un ottimo frullato.

Passando al pranzo, invece, la nostra presentatrice potrebbe scegliere tra un piatto di pasta (ovviamente integrale) e un piatto di riso con verdure. A cena, invece, Barbara D’Urso può dare sfogo alla fantasia optando per il secondo che più preferisce. Insomma, vale la pena provare.