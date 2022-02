Barbara D’Urso è finita di nuovo al centro dell’attenzione per le famose interviste fatte a Pamela Prati relative allo scandalo Mark Caltagirone.

La donna sembra essere stata addirittura querelata. Ma della vicenda della showgirl poco gliene importa.

Qualche tempo fa, la conduttrice, aveva svelato al Fatto Quotidiano cosa ne pensasse di Pamela Prati e in che rapporti è con la donna.

Durante questa storia non l’ho mai sentita. L’ho vista solo una volta, a tu per tu, fuori dal mio camerino perché lei aveva messo come condizione quella di incontrarmi prima di venire ospite nella penultima puntata di Live. L’ospitata sarebbe stata a titolo gratuito. Come credo tutti sanno, il giorno dopo non si è presentata. E guardi, a me non spaventa un pezzo di trasmissione “vuota” perché io riesco a parlare anche del panda d’Egitto, che non esiste. È che io non prendo in giro la gente.

Barbara D’Urso ha spiegato anche cosa si nascondeva dietro all’episodio in cui Pamela Prati non si è presentata in trasmissione:

Se concordi l’ospitata, Canale 5 fa i promo per annunciarti, io a Pomeriggio 5 faccio lo stesso, tu non vieni, allora io devo raccontare come sono andate le cose. […] Se Eliana Michelazzo è davvero innocente come dice? Io non ho ancora capito la verità. E’ una storia assurda. Ora per fortuna ci penserà la magistratura, anche perché ci sono molte denunce.

Barbara D’Urso ha anche parlato del rapporto che la lega a Mara Venier e di quanto molte cattiverie non siano vere: “Rapporti rovinati? Non è così, c’è stata gente che si è divertita a gonfiare questa storia, ma non è così. […] in Mediaset mi trovo benissimo, ma perché no? io sono blindata ancora qua, ma non è una cosa che escludo.”