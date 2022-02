Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso a seguito delle varie dichiarazioni in merito alla sua ‘storia d’amore’ con Mark Caltagirone. La showgirl si è lasciata andare a una lunga intervista al programma Belve condotto da Francesca Faragni riaprendo una ferita profonda e ancora molto dolorosa.

Il gate che ha visto protagonista la Prati e il suo pseuto compagno inesistente Caltagirone ha tenuto banco per diversi mesi all’interno di tantissimi programmi televisivi. Questo ha segnato per sempre la vita privata ma soprattutto lavorativa della showgirl che, ha confessato di non voler mettere più piede all’interno della Mediaset.

Quest’ultima infatti, ha confessato a Francesca Fagnani di aver querelato Barbara D’urso e l’intera azienda di Berlusconi. Pamela non ha digerito le tantissime critiche e le offese rivolte nei suoi confronti sentendosi la parte lesa in tutta la storia che la vede protagonista insieme a Mark.

A differenza del pensiero comune dei telespettatori, la showgirl è convinta di non aver preso in giro nessuno ma bensì di essere stata truffata e umiliata pubblicamente. Intervistata al programma Belve, Pamela Prati ha sottolineato di non aver guadagnato niente dalle varie ospitate e dopo la storia emersa con Caltagirone.

Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso

Intervistata dalla conduttrice Fagnani, Pamela Prati ha ammesso di aver denunciato Barbara D’Urso e l’azienda Mediaset dopo averla fatta passare per una truffatrice. Nonostante non si sia dilungata nelle varie spiegazioni, la showgirl ha spiegato a grandi linee il suo punto di vita in merito alla situazione.

“Io non ho guadagnato un centesimo dall’affaire Mark Caltagirone, non lavoro più. […] Io sono stata ingannata. Mediaset non mi invitano più perché sono in causa, gliel’ho fatta io” spiega Pamela davanti alla conduttrice.

“Io ho rinunciato ad essere pagata perché voglio giustizia, non ho mai percepito un euro dalle interviste. Sono in causa sia con Mediaset sia con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Il nome non lo dico”.

Infine, la nota showgirl ha terminato affermando la querela nei confronti della famosa conduttrice di Pomeriggio 5: “Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Perché sono stata truffata, non ho truffato. Non posso andare oltre”.