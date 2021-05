Diversi giorni fa una voce insistente ha iniziato a circolare sul web, facendo preoccupare tutti i fan di Barbara D’Urso. La notizia che ha messo in allarme il pubblico di canale 5 è stata inaspettata quanto repentina: Domenica Live, il programma di Carmelita, sta per chiudere i battenti. Questo gossip ha fatto molto rapidamente il giro del web, generando emozioni contrastanti, ma finalmente la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

Infatti Barbara, nel giorno del suo compleanno, è entrata nello studio di pomeriggio 5 con un importante precisazione da fare. Domenica Live non sta per chiudere i battenti, né tantomeno sta registrando ascolti più bassi del solito. Insomma, il format è vivo e solido e potremmo godere della compagnia della D’Urso con i suoi programmi ancora per molto tempo.

Ecco le parole della storica conduttrice: “È il quattordicesimo 7 maggio che passo insieme a voi. Domenica avrò 24 anni e due giorni… una cosa incredibile! Grazie dell’amore che avete dimostrato anche ieri. Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Esiste in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime”.

“Stiamo preparando una puntata fortissima per domenica prossima”. Non contenta, anche prima di chiudere la puntata Barbara ribadisce quanto già detto: “Vi aspetto con la nostra amatissima Domenica Live che è lì forte e molto stabile, ve lo assicuro. Così come stabili siamo tutti noi. E vi saluto col cuore”.

In effetti, questa smentita era prevedibile, dato che anche TV Blog ha fatto delle rivelazioni circa le sorti di Barbara in Mediaset. A quanto spifferato da loro, per il prossimo autunno Carmelita tornerà a guidare anche le trasmissioni della domenica pomeriggio, ricominciando a fare compagnia agli italiani. Insomma, per la gioia di tutti coloro che amano la Barbara D’Urso, ci saranno ancora tanti caffeucci festivi.