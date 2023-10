Paola Perego, il gesto per Barbara d’Urso spiazza: cosa ha fatto la conduttrice

Nel corso delle ultime ore il nome di Paola Perego è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La conduttrice di Citofonare Rai Due si è resa protagonista di un gesto nei confronti Barbara D’Urso che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Paola Perego e il gesto nei confronti di Barbara D’Urso che ha spiazzato tutti. A seguito sulle delle numerose chiacchiere su un presunto litigio con l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, adesso è spuntato in rete un indizio il quale sancirebbe la pace fatta tra le due.

Nel dettaglio, Barbara d’Urso ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e il like di Paola Perego non è passato in osservato al web. Si tratta di un gesto che metterebbe una pietra sopra ai numerosi rumors che da tempo circolano sul rapporto delle due conduttrici.

Le dichiarazioni di Paola Perego sulle sue colleghe

Come già affermato in precedenza, il rapporto tra Barbara d’Urso e Paola Perego è sempre stato oggetto di numerose chiacchiere. Le voci sono iniziate a circolare nell’anno 2009, quando si pensava che tra le due fossero nate presunte tensioni.

In ogni modo, tutti ricordano le dichiarazioni della Perego risalenti a circa due anni fa, quando un giornalista le chiese se avesse preferito uscire a prendere una pizza con Barbara d’Urso o Mara Venier. La conduttrice Rai rispose che avrebbe preferito uscire a cena fuori insieme a Simona Ventura. Queste erano state le sue parole: