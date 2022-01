Barbara D’Urso di nuovo in tv? Si! Ma in cambio di una montagna di soldi

La regina del pomeriggio di Mediaset Barbara D’Urso, è stata spodestata da Pier Silvio Berlusconi dal suo trono di pomeriggio 5. Ma dopo un lungo periodo di pausa è tornata finalmente in TV per una cifra da capogiro.

In molti si sono chiesti come mai la conduttrice fosse stata rimpiazzata. A quanto pare questa decisione è stata presa poiché, secondo i piani alti, la sua conduzione e gli argomenti trattati erano del tutto inutili e non rendevano più in termini di ascolti. Una grossa batosta quindi per la conduttrice che vanta anni di esperienza nella televisione italiana.

Fonte: web

Dopo numerosi battibecchi tra Barbara D’Urso, che si è vista promettere un programma in prima serata, e Pier Silvio, pare che i due abbiano trovato finalmente un accordo. Innanzitutto Pier Silvio dovrà soddisfare alcune sue richieste poiché spodestata dal suo stesso programma senza alcun avviso, inoltre dovrà sborsare una cifra considerevole per farla tornare.

Barbara D’Urso, ecco quanto guadagnerà

Secondo alcune voci di corridoio, Pier Silvio avrebbe accettato alcune delle sue condizioni ed i due sarebbero accordati per uno stipendio da capogiro. Negli anni la donna ha iniziato a guadagnare moltissimo ed infatti oggi può permettersi tutto ciò che desidera senza pensare minimamente alle spese. Ma quanto guadagnerà?

Molti vociferano che la conduttrice arriverà a guadagnare sui 9.000 euro a puntata. Una cifra da vero capogiro che si aggira sui 6 milioni all’anno. Intanto la conduttrice partenopea è sempre molto attiva sui social e nel mirino di haters. La D’Urso ha postato recentemente una foto in primo piano dove però i fan hanno subito notato la differenza tra la pelle del viso e la pelle delle mani facendoglielo notare. “La mani non le hai ringiovanite?” – ha chiesto un ironico fan.