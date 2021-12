Se della sua vita lavorativa e dei suoi successi professionali si conosce molto, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Pier Silvio Berlusconi, infatti, è riuscito a tenere nascosto per ben 8 mesi il fatto di essere diventato nonno per la prima volta. Una gioia arrivata a soli 52 anni. A svelare la notizia ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto di Lucrezia Vittoria, primo genita di Pier Silvio, in giro per Milano con un passeggino.

Oltre ad essere figlio dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha saputo dimostrare di avere delle ottime qualità imprenditoriali e da dirigente. È infatti azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. È anche presidente e amministratore delegato di RTI, la società che esercita tutte le attività televisive del gruppo Mediaset.

Se la sua attività professionale è sotto gli occhi di tutti, lo stesso certamente non si può dire della sua vita privata. Pier Silvio Berlusconi, così come sua moglie Silvia Toffanin, non ha profili social e preferisce vivere i suoi momenti privati lontano dalla luce dei riflettori.

Della sua storia si sa che, nel 1990, dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, è nata Lucrezia Vittoria, la sua primo genita che oggi ha 31 anni.

Dal 2002 è invece legato con Silvia Toffanin. L’imprenditore e la conduttrice televisiva si sono poi sposati e hanno dato alla luce due bambini: Lorenzo Mattia nel 2010 e la piccola Sofia Valentina nel 2015.

Piersilvio Berlusconi nonno per la prima volta

Proprio Lucrezia Vittoria, ad aprile 2021 ha regalato al suo papà la gioia di diventare nonno per la prima volta a soli 52 anni.

Come suo papà, anche Lucrezia non ama mostrarsi e raccontare della sua vita sui social o ai giornali. Tant’è vero che di lei circolano pochissime foto sul web e riguardo al suo compagno si conosce soltanto il nome, che dovrebbe essere Josh.

La notizia della nascita della prima nipote di Berlusconi è rimasta nascosta per ben 8 mesi e si è diffusa solo nelle ultime ore, grazie ai giornalisti del settimanale Chi. Loro hanno infatti immortalato la figlia d’arte mentre se ne andava tranquillamente a passeggio per Milano con una carrozzina per neonati.

Stando alle prime indiscrezioni, naturalmente, la nascita è stata accolta con grande gioia da parte di tutta la famiglia.