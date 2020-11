Ospiti ieri sera a Domenica Live da Barbara D’Urso il giornalista Amedeo Goria e suo figlio Gian Amedeo. Tema della serata sicuramente le vicende dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e di sua figlia Guenda nella casa del Grande Fratello Vip.

Qualche giorno fa Amedeo Goria nel corso di un’intervista rilasciata ad un giornale aveva definito sua figlia bipolare. Un’uscita che certamente non è piaciuto nè a Guenda, nè a sua mamma Maria Teresa. Gian Amedeo ospite in studio ha detto:

“Ha avuto un’uscita infelice, ma c’è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un “casanova”, gestisce con più difficoltà la complessità” – ha detto Gian Amedeo volendo comunque in qualche modo cercare di giustificare il papà.

Questa risposta ha fatto infuriare Barbara D’Urso che ha risposto in modo molto deciso:

“Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, non dire “casanova”.