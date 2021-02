Barbara D’Urso verso la chiusura: addio ai suoi programmi

Una notizia del tutto inattesa, ma che molto probabilmente è destinata a trovare presto conferma. Barbara D’Urso deve dire addio ad almeno un suo programma, incerto anche il futuro degli altri.

Ma cos’è successo? A lanciare la bomba è stata la redazione del noto giornale di gossip Dagospia. Sulle pagine del settimanale si può leggere il commento relativo allo show serale di Barbara D’Urso.

Sembra che Live – Non è la D’Urso, non abbia raggiunto i risultati sperati per Mediaset. Il programma è destinato ad essere sostituito, e il sostituto è anche già pronto:

Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile.

Al posto di Barbara D’Urso arriverà Paolo Bonolis con il suo storico programma Ciao Darwin. Sembra che lo show comico possa prendere piede già dall’11 Aprile.

La fine dei programmi della regina di Mediaset potrebbe essere stata segnata già dal primo lockdown. La conduttrice invitò in studio Matteo Salvini e lasciò che il politico pregasse in diretta tv. Al tempo venne scatenata una petizione che raccolse oltre 500.000 firme:

“Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui.Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente.“