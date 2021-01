Il doloroso ricordo di Paolo Bonolis: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore”

Siamo da molti anni abituati a vedere entrare in scena Paolo Bonolis in tutti i suoi programmi televisivi con un’eleganza ed una precisione che lo contraddistinguono particolarmente. Dietro a quella precisione ed eleganza, fin dai primi anni di carriera, c’è sempre stata una donna, la signora Eliana.

La fedele assistente, sarta e costumista de conduttore, è venuta a mancare lo scorso 18 gennaio, causando grande tristezza a tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare e condividere del tempo con lei.

Sempre pronta a stirare le sue camicie, a preparare i vestiti e le scarpe e ad accorrere in suo soccorso ogni volta che ne ha avuto bisogno. La signora Eliana per Bonolis è stata questo ma anche tanto altro, un’amica soprattutto.

Perché nelle migliaia e migliaia di ore trascorse insieme nel corso degli anni, è naturale che si vengano a creare dei bellissimi rapporti che trascendono anche dalle varie mansioni e responsabilità che un lavoro porta con sé.

Il post di Paolo Bonolis per Eliana

Due giorni fa, purtroppo, la signora Eliana è venuta a mancare per cause che ancora non sono state rese note. Il noto presentatore ha voluto ricordarla con una bellissima foto pubblicata sul suo account Instagram, accompagnata da alcune dolci parole:

Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana.

Eliana molto legata anche alla moglie di Paolo

Per capire quanto fosse grande il rapporto di stima e amicizia tra la signora Eliana e tutta la famiglia di Paolo Bonolis, basti dare un’occhiata anche sull’account della moglie del presentatore, Sonia Bruganelli. Il giorno successivo alla scomparsa della signora Eliana, la consorte di Bonolis ha deciso di ricordarla in una maniera molto speciale.