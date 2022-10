Barbara D’Urso verso la conduzione di un nuovo programma: l’indiscrezione

Dopo il flop di La Pupa e Il Secchione, Barbara D'urso tornerà in prima serata con un nuoco programma

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel piccolo schermo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la conduttrice potrebbe condurre un programma tutto nuovo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Barbara D’Urso non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota conduttrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni secondo le quali sarà al timone della conduzione di un nuovo programma.

A diffondere tale notizia è stato Maurizio Costanzo rispondendo ad una lettrice che sul magazine diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto più spazio per la presentatice napoletana. Queste sono state le sue parole:

Prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi.

Dopo i scarsi ascolti di La Pupa E Il Secchione su Italia Uno, adesso la conduttrice è rimasta solo con Pomeriggio 5. Attualmente Mediaset non ha nessuna intenzione di riproporre nuove puntate di Live Non è La D’Urso. Nonostante questo non vuole fare a meno della conduttrice la quale è rimasta sempre fedele all’azienda italiana.

Barbara D’urso tornerà a teatro

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2023, La D’Urso farà il suo ritorno a teatro. In ogni modo, la sua presenza sul palcoscenico non comporterà l’abbandono ai programmi Mediaset. Lei stessa ha dichiarato che sarà pronta a smentire qualsiasi fake news che circolerà sul suo conto. La conduttrice ha sottilineato ai suoi fan che continuerà a condurre i suoi programmi nelle reti Mediaset dove lavora da oltre 20 anni.