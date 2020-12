Barbara D’Urso viene offesa e interviene la sorella

Barbara D’Urso proviene da una famiglia molto numerosa. Carmelita ha molte sorelle, ma una in particolare, pur vivendo lontano dal gossip, spesso si è esposta pubblicamente per prendere le difese della sorella. Parliamo di Daniela D’Urso, che anche di recente è corsa a difesa di sua sorella. Infatti, tra i commenti di uno degli ultimi post pubblicati dalla conduttrice, spicca quello di un utente che insulta Barbara.

Dopo varie emoticon di un pagliaccio, il commento prosegue in questi termini: “Sempre delle pose cre**ne come te, ma copriti che non hai più 20 anni”. Un commento come tanti altri, che sarebbe potuto passare inosservato, se non fosse che Daniela ha deciso di rispondere per le rime all’utente. Ecco cosa ha scritto: “Guarda sempre i profili e le bio di chi la insulta. Si capiscono tante cose, per esempio se sono reali o meno. E lei [chi ha lasciato il commento offensivo, ndr] probabilmente non lo è. E qualora lo fosse, una donna che insulta ripetutamente un’altra, ha dei seri problemi. Lasciamo gli infelici fuori dalla porta”.

Ma Daniela non ha finito qui, e continua facendo una ben specifica analisi degli haters cronici nel profilo di sua sorella. La cara sorella di Barbara D’Urso, quindi, la difende a spada tratta. Già nel 2018, Daniela aveva preso le parti di Barbara. Analizzando i profili, la donna evince che, a criticare costantemente la conduttrice, sono concorrenti scartati dal GF15, e relativi parenti.

Ha scritto: “Ho individuato: una buona percentuale di scartati (di tutti i generi) dal gf15 e da altri programmi e una percentuale da competizione di genitori e parenti vari, palesemente e consapevolmente incazzati perché i loro figli sono stati scartati dal gf15 e da altri programmi”.

Con molto garbo ed eleganza, Daniela D’Urso prende in giro tutti i personaggi di questa risma, immaginandoli a commentare le foto di Barbara da casa: “io li vedo… chiusi nelle loro camerette e nei loro bagnetti (i diminutivi non si riferiscono alle rispettive metrature) che postano insulti diurni e, soprattutto notturni, rivolti alla conduttrice e, quando sono particolarmente in rosicante forma, anche alla sua famiglia.”