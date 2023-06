Barbara Palombelli fatta fuori da Stasera Italia: ecco chi prenderà il suo posto

Aria di rivoluzione nei palinsesti televisivi in vista dell’autunno. Detto di Fabio Fazio che lascerà dopo 20 anni la sua Che tempo che fa per sbarcare a Nove con un programma tutto nuovo, anche a Mediaset sono in atto delle scelte editoriali.

A finire nel mirino è stata la giornalista Barbara Palombelli che secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia è stata silurata dalla trasmissione Stasera Italia che va in onda su Rete 4. Il motivo sono i bassi ascolti che la trasmissione fa ogni giorni, non superando mai il 4% di share.

Fonte: web

Barbara sarà riconfermata al timone di Forum e Lo Sportello di Forum, due programmi che fanno ottimi ascolti ogni giorno anche perché sono storici ma per quanto riguarda la prossima edizione di Stasera Italia, il prossimo autunno cambierà conduttore.

E iniziano a circolare le prime voci su chi potrebbe prendere il posto della Palombelli. Si parla di Nicola Porro, avvicinato alla Rai per prendere il posto di Fazio ma che in realtà, sempre secondo Dagospia, avrebbe firmato il nuovo contratto con Mediaset. Porro così oltre a condurre Quarta Repubblica potrebbe anche sbarcare a Stasera Italia in una trasmissione in onda ogni giorno. Porro è un giornalista molto seguito e potrebbe essere lui l’uomo giusto per rialzare gli ascolti della trasmissione.

A spasso c’è anche Massimo Giletti che non ha ancora chiarito il suo futuro dopo l’allontanamento da La7 e la chiusura anticipata di Non è l’arena. Voci insistono anche su Ilary Blasi che potrebbe essere sostituita a l’Isola dei Famosi.

Pier Silvio Berlusconi non sarebbe molto soddisfatto di come si sta conducendo la nuova edizione del reality e lo spettro di Alessia Marcuzzi inizia ad echeggiare tra le stanze di Mediaset. Potrebbe prendere lei il posto della Blasi visto che la Marcuzzi già in passato ha condotto reality show.