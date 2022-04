Barù in una nuova intervista a Verissimo svela il suo pensiero in merito a Jessica Selassié confermando di non aver mai voluto o intrapreso una storia con lei

Barù a Verissimo torna a parlare di Jessica Selassié rilasciando alcune affermazioni inaspettate ma soprattutto poco gentili. Nel corso della puntata di sabato 9 aprile, Silvia Toffanin ha intervistato ancora una volta il giovane foodblogger toscano insieme a Davide Silvestri.

I due amici si sono dimostrati più uniti che mai spiegando quanto la loro amicizia sia forte anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Nel corso della lunga chiacchierata, Barù è tornato sull’argomento Jessica, gelando i telespettatori con le sue dichiarazioni inaspettate.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che Barù Gaetani si lasciasse andare ad alcune parole poco carine nei confronti della vincitrice. Gli ultimi mesi all’interno del Grande Fratello Vip avevano fatto pensare che tra i due gieffini ci sarebbe potuto essere una vera storia d’amore. Purtroppo però, non è stato così e tra i due una volta fuori dal reality è calato il gelo.

Barù a Verissimo su Jessica Selassié: “Questa storia non è mai esistita”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip al centro dello studio di Verissimo è tornato a parlare ancora una volta di Jessica Selassié. Quest’ultimo infatti, ha confermato di non aver mai intrapreso una storia con la vincitrice ma solamente una bellissima amicizia.

Il nipote di Costantino di Gherardesca ha dichiarato di aver rivisto solamente Davide Silvestri una volta fuori dal GF Vip. È proprio lui ad aver spiegato come stanno realmente le cose con Jessica Selassié una volta lontano dalle telecamere.

“Non l’ho ancora vista. Ho visto Davide due volte e nessun altro. Si certo che mi fa piacere vederla. Ma basta, no non è imbarazzante. La gente che voglio vedere l’ho vista, anche lei non mi dispiacerebbe vedere ma lasciamole fare le sue cose. Poi ora voglio fare un viaggio, ho un sacco di cose da fare. Devo andare a New York a trovare mia sorella e poi volevo fare un’altra cosa che non ti posso dire. Però quando la faccio te la dirò” spiega Barù a Silvia Toffanin.

Infine, l’ex gieffino ha spiegato nei confronti della vincitrice: “Vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto, un amore profondo per un’amica. La volevo? Io voglio tante cose, ma come si può dire. No, lasciamo stare. Non è la fascia oraria giusta. Se mi innamoro, mi innamoro e lo faccio sapere alla persona di cui sono innamorato. Non sono timido.”