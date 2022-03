Il fine settimana di Barù ha portato con sé un sabato che gli ha lasciato il segno. Si deduce dal fatto che, nel corso di poche ore, l’ex gieffino è riuscito a pubblicare su Instagram una storia un po’ briosa (cancellata subito dopo) e a fare irruzione in una diretta, sempre su Instagram, la cui protagonista era niente di meno che Jessica Selassié.

Ciliegina sulla torta, Barù, ha risposto, con ironia, ad una provocazione di Victoria Cabello, sua ex fidanzata attualmente impegnata nel cast del programma Pechino Express. Ma andiamo per gradi.

L’apparizione dell’ex gieffino nella diretta Instagram di Jessica Selassié, alla quale chiede: “Ti piace la pasta con le cipolle?”. Una provocazione giocosa bella e buona, in quanto è risaputo che la principessa odi quell’ortaggio.

Quanto al feeling che era nato tra Jessica e Barù, è stata la stessa principessa ad assicurare che se ci sarà qualcosa tra loro, sarà lei stessa ad annunciarlo e sembra che al momento non ci sia da aggiungere altro. In ultimo, il noto enologo è apparso tra i commenti dell’ultimo Reel di Victoria Cabello, che ha ironizzato sull’ultimo Grande Fratello Vip.

Lamentandosi con Alexa, ha ricordato uno sketch successo a Pechino Express: “Il tipo che ci ha dato il passaggio ha un cugino italiano e quando lo ha chiamato in FaceTime ho pensato ‘mi gioco la carta che sono famosa così mi da un passaggio più lungo’, ma quando ho detto ‘Ciao sono Victoria Cabello‘ lui mi ha risposto ‘Chi?’, capisci? Non mi caga più nessuno sono caduta in bassissimo”.

A questo punto Alexa ironicamente le ha risposto: “C’è una soluzione, Grande Fratello Vip”, che fa nascere spontaneo il ‘vaf*** da parte di lei. Barù, fra i commenti, ha così scritto: “Te lo consiglio si sta benissimo”.

A queste parole l’ex fidanzata decide di rispondere con sarcasmo: “Ma infatti anche secondo me, un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la sua ironia SBARÙ”.