Baru avvisa il GF Vip: “Se non fanno sentire le frasi di Nathaly me ne vado”

Barù ci vuole vedere chiaro. In queste ore non si parla d’altro nella casa del GF VIP. La presunta frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo ai danni delle Selassié ha sollevato un polverone. In molti pensano che il tutto sia censurato dagli autori del reality.

Gli inquilini hanno pareri contrastanti. Alessandro Basciano afferma di essere un testimone, presente nel momento in cui la Caldonazzo pronuncia tali parole. Il gieffino, nel corso della diretta, non si è però voluto esporre più di tanto, per tutelare un po’ la vippona.

Di tutt’altra idea è Barù che, invece, prende una chiara posizione. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, ha dichiarato di voler lasciare il reality se le frasi pronunciate non vengono fuori. Questa sua decisione ha scatenato parecchie reazioni all’interno della casa di Cinecittà.

Fonte studio GF Vip

La fazione è chiara: Basciano la difende per via della loro amicizia mentre Barù, trascinato anche dal forte legame che ha stretto con Jessica, si dice fortemente contrariato da tale affermazione. E così chiede agli autori di fare chiarezza una volta per tutte.

Ecco la spiegazione di Barù: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”. Ma qualè la frase pronunciata dalla Caldonazzo che ha sollevato tutto questo polverone? Presto detto, a rivelarlo è stata la stessa Jessica nel corso di una nomination. “Tu hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato il cibo, è comparabile al fatto che tu ti sia fatta sco*e da 10 nei, che è un’offesa gravissima a quel tipo di comunità”.

Sophie Codegoni ci mette il carico, riferendo quello che ha sentito: “Ha detto che sono protette dagli zingari perché sono delle zingare e poi hai detto una frase a sfondo razziale”. Ovviamente la diretta interessata ha più volte negato.

Alfonso Signorini ha rivelato che però in questo momento, gli autori del GF vip, non hanno in mano nessun video da mostrare, su ciò che è presumibilmente accaduto: “Se si è deciso di non prendere provvedimenti vuol dire che andava bene così. La frase a cui si allude non è mai andata in onda”.