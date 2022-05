Barù, baci e abbracci con Jessica Selassiè. Ritorno di fiamma?

Barù ha aperto il suo ristorante Braci a Milano. E in occasione dell’inaugurazione si è reso protagonista della sua prima intervista dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Lo ha fatto con Casa Chi. Alcune immagini della serata sono arrivate grazie al profilo social del settimanale Chi che ha condiviso alcuni momenti. Barù ha potuto riabbracciare anche Jessica Selassiè presente all’inaugurazione.

Tra i due abbracci e sorrisi enormi che ha riacceso le speranze dei fan della coppia per un possibile ritorno di fiamma. Alla serata era presente anche Rosalinda Cannavò e con lei Barù ha commesso una serie di gaffe.

Durante l’incontro con i giornalisti Barù ha richiamato l’attenzione di Rosalinda chiedendogli come si chiamasse. “Signorina come si chiama lei?” – ha detto. E Rosalinda tra l’imbarazzo generale ha risposto: “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa… scherzo”.

Barù ha proseguito chiedendo: “Sei molto carina, sei single?”. Ma la ragazza ha risposto “felicemente fidanzata da un anno e mezzo” (con Andrea Zenga, ndr).

Fonte: web

Poi tornando alla sua esperienza al Grande Fratello Vip Barù ha confessato che dietro la sua partecipazione al reality c’è stato lo zampino dello zio Costantino Della Gherardesca.

“Sono entrato perché me l’hanno chiesto, forse il 10 dicembre. All’inizio non volevo, poi mio zio è stato bravo ad avere una buona somma a settimana. Ce l’ho fatta però, non ho fatto troppe figure di m..a. Faccio più figure di m..a fuori, che lì dentro. Non ho sbroccato, non ho picchiato nessuno, non sono stato violento” – le sue parole.

Poi successivamente ha attaccato l’interior design della casa di Cinecittà: “Dovete cambiare l’interior designer. Invece di mettere quei set televisivi orribili, se volete vi do una mano l’anno prossimo”. E verso la parte finale dell’intervista Barù ha continuato a riempire di commenti positivi Rosalinda Cannavò facendogli notare di avere una pelle luminosa.

Insomma un Barù senza filtri all’inaugurazione del suo locale.