Barù critica la gestione Ricciarelli di Alfonso Signorini: “Solo in Italia accadono queste cose”

Barù Gaetani non è sembrato molto d’accordo con la gestione della vicenda Katia Ricciarelli da parte di Alfonso Signorini e di tutto lo staff del programma. Ancora una volta alla soprano è stata conferita l’immunità rendendola intoccabile dalle nomination nonostante le sue continue frasi offensive dette nella casa soprattutto nei confronti di Lulu.

Alfonso Signorini ha cercato di giustificare questo modo rude della Ricciarelli imputandolo allo specchio di una mentalità obsoleta. “Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo’, mica questo fa di lei una razzista” – ha detto il conduttore. Parole che però non sono piaciute a Barù che ha commentato: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fucked. Cose brutte”.

All’enologo non è piaciuta tutta la parte di puntata dedicata alla gestione della diatriba tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassie. Tra l’altro ha deciso di voler abbandonare la casa. Barù lo ha detto apertamente in puntata confessando di essersi stancato di stare dentro la casa e che 3 settimane sono sufficienti per la sua avventura.

Non lo stimola nemmeno l’idea di avviare una relazione nella casa in modo da movimentare un po’ la sua avventura. Sophie e Soleil hanno cercato diverse volte di stuzzicarlo per capire chi tra Valeria Marini e Jessica potesse piacergli.

Ma lui parlando della Selassie ha detto: “Jessica? Non capisce le mie battute, figuriamoci. Comunque non inizierei nessuna storia d’amore qui dentro, specialmente per mezza clip, tanto se voglio le do di mio le clip”. Vedremo se resterà o lascerà la casa.