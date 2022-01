All’interno della casa del GF Vip continuano i colpi di scena e i discorsi senza mezzi termini. Protagonista indiscussa di questa edizione è una delle principesse Selassié: Lulù. La ragazza non è passata inosservata grazie alla sua schiettezza, al suo fare genuino e, alla sua lingua a volte molto tagliente.

Fonte studio GF Vip

Di recente la principessa è nuovamente finita al centro delle attenzioni per un’osservazione fatta sulla sua coinquilina Valeria Marini. La ragazza non ha peli sulla lingua e chiede alle sue compagne una curiosità un po’ piccante sulla showgirl. Il tutto avviene appena il giorno seguente alla strigliata di Alfonso Signorini, che aveva lo scopo di ammorbidire le tensioni fra i concorrenti.

Tutti stavano tranquillamente trascorrendo il pomeriggio quando la serenità è spezzata dall’intervento di Lulù su Valeria Marini. La ragazza era sul divano, assieme a Carmen Russo e Miriana Trevisan. Di punto in bianco, notando certamente qualcosa in particolare, la principessa domanda: “Scusa, Carmen, ma Valeria non ha le mutande? Si vede tutto il cu*o”. Il commento è a bassa voce, ma le coinquiline più vicine a Lulù capiscono e rispondono, anche se intimorite.

Fonte studio GF Vip

Dopo uno sguardo attento, Miriana dice: “Avrà un tanga”, con la conferma di Carmen Russo che esclama: “Sì, ha un tanga”. Miriana poi fa un’altra ipotesi: “O un perizoma”. Lulù, però, non sembra affatto persuasa da queste idee e si limita a commentare un secco “no”. È singolare il fatto che appena poco prima tra Lulù e Miriana, c’era stato uno scontro in cucina.

In particolare, la principessa aveva notato come le sue scorte di latte fossero via via diminuite. Miriana, a quel punto, ha ammesso di aver utilizzato il latte di Lulù per errore, pensando fosse il latte del suo gruppo. Proprio per questo motivo, le ha offerto come risarcimento il latte della propria squadra, ma Lulù ha preferito non accettare per non creare diverbi.