Momento molto emozionante ieri sera al Grande Fratello Vip quando Barù ha per un momento abbandonato la sua aria da duro e si è sciolto raccontando la sua vita privata e la separazione dei genitori avvenuta quando lui era piccolo.

“Mi ha cresciuto mia madre, ha fatto di tutto per me. Con mio padre avevo un buon rapporto, ma non era certo un punto fermo. Se n’è andato pochi anni fa” – ha detto prima di svelare che dalla relazione del padre con un’altra donna è nata Fedra, sua sorella più piccola di 13 anni.

“Non ci siamo mai vissuti molto, due mondi diversi, io ho avuto tantissime possibilità ho girato il mondo lei era qui. Io sono cresciuto in due ambienti diversi papà veniva da un ambiente umile mamma era nobile” – ha detto.

Fonte: web

Alfonso Signorini allora ha svelato che la sorella si è messa in contatto con il GF perché intenzionata a recuperare il rapporto con suo fratello interrotto dopo la morte del padre.

E Barù ha trovato la ragazza ad attenderlo in giardino. “In te vedo cose che mi ricordano molto papà” – ha detto visibilmente emozionata.

“Mi fa stranissimo vederti ma sono felicissima. Ti stiamo guardando tutti. Questi anni sono volati ma grazie al Grande Fratello sto scoprendo tante cose di te e soprattutto che somigli tanto a papà. Questo programma mi ha fatto rivenire la voglia di conoscerti. Non mi va di rinunciare a un fratello, sei quel pezzo che mi tiene anche legato a papà” – le sue parole.

Così i due si sono potuti riabbracciare. Barù è rientrato poco dopo in casa scocciato e ha detto: “Odio ste cose, sono stato troppo breve?“. Ma dietro il suo atteggiamento da duro si è notata la sua emozione nel rivedere sua sorella dopo diversi mesi.