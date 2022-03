Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip conquistando la simpatia dei telespettatori e portando a casa il tanto desiderato montepremi. Dopo più di sei mesi la principessa etiope ha dimostrato il grande cambiamento mentale che ha avuto, dimostrandosi una donna completamente diversa da quella che si era presentata al provino.

Nel corso della sua ultima intervista al settimanale Chi, la vincitrice i è lasciata andare ad una lunga confessione nei confronti dei ragazzi che, la contattano per conoscerla.

Jessica sembra aver fatto breccia nel cuore di tantissime persone, in particolare di uomini che sono disposti a conoscerla e incontrarla. Selassié si è così lasciata andare ad una rivelazione importante e in merito alla sua vita amorosa che, questa volta non riguarda Barù.

Jessica Selassié, la confessione dopo il Grande Fratello Vip

Jessica rivela quanti ragazzi una volta fuori dal reality abbiano intenzione di conoscerla: “Sono piena e sbucano fuori da ogni dove! Bene così, significa che sono piaciuta o forse sono sbocciata come donna, perché questa è la mia vera vittoria al Gf Vip. Detto ciò, aspetto ancora l’invito di una persona speciale”.

La vincitrice del Grande Fratello Vip continua a lasciare uno spiraglio nei confronti di Barù. Quest’ultima infatti, è convinta che l’ex gieffino provi un sentimento nei suoi confronti ma che non vuole esternare.

È proprio lei intervistata dal Settimanale Chi ha spiegare ciò che pensa di Barù: “Almeno una cena in amicizia, suvvia. La speranza è l’ultima a morire […] Lui è schivo, non rivela mai niente, figuriamoci davanti alle telecamere. Ci tiene al suo privato, alla sua vita sentimentale, non ne parla mai con nessuno” spiega Jessica.

Noltre, sempre la Selassié ha proseguito affermando: “Tante volte nella Casa me lo diceva e quindi ci sta che al momento siamo lontani. Anche io spesso gli dicevo: “Sì, alla fine siamo solo amici”, quindi stavamo sempre un po’ a sminuire il nostro rapporto, ma non è giusto”.

“Che poi non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. E non si parlano o si prendono di testa come è successo tra noi. Per questo so che ci rivedremo e magari lo sapremo solo noi” termina la vincitrice del GF Vip.