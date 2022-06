Barù, lutto in famiglia: il dolore e la rabbia dell’ex gieffino

Barù di recente ha dovuto affrontare l’ennesimo lutto in famiglia dopo la scomparsa di sua nonna avvenuta quando si trovava all’interno del GF Vip. L’ex gieffino infatti, ha sempre cercato di mostrare principalmente il suo lato divertente, ironico e solare ma questa volta, sembra non essere così.

Nei giorni scorsi è venuto a mancare un componente importante della famiglia ovvero Manfredi della Gherardesca. Esso era il cugino del noto conduttore Costantino della Gherardesca, amato da tutto il pubblico italiano per via del suo grande modo di fare.

Manfredi è scomparso all’età di 60 anni nella giornata di martedì 31 maggio. Un dolore al quale nessuno dei famigliari era pronto e che, ha portato un grandissimo vuoto nel cuore di Barù. L’ex gieffino infatti, inaspettatamente ha voluto rendere pubblica la sua rabbia ma in particolar modo tutto il suo dolore all’interno del proprio profilo Instagram.

Nel suo profilo social l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto condividere una foto molto particolare ovvero una schermata totalmente nera.

Barù lutto in famiglia: il dolore dell’ex gieffino

A distanza di diversi giorni le cause che hanno portato Manfredi alla morte non sono state condivise pubblicamente. In molti ipotizzano che l’uomo abbia avvertito un bruttissimo malore mentre si trovava all’interno del proprio castello di famiglia.

Fin da subito i soccorritori sono intervenuti per fornire assistenza e per cercare di rianimarlo ma purtroppo, per lui non c’è stato niente da fare. Manfredi della Gherardesca era nato nel 1961 il 5 agosto ed aveva due fratelli, Gaddo e Sibilla.

Quest’ultimo lavorava come managing director all’interno dell’azienda Mdg Fine Arts and Interiors. Manfredi era sposato con la principessa Dora Lowenstein nonché figlia dell’ex manager dei Rolling Stones. Il cugino di Costantino ha due figli Aliotto e Margherita che lo hanno ricordato con tanto amore ma soprattutto con rispetto e devozione.

A spendere delle parole importanti nei confronti di Manfredi è stato proprio suo fratello che, con grande rammarico ha affermato: “Ora era il momento in cui potevano stare insieme invece se n’è andato”.