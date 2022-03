In pochi sanno che Barù, attualmente concorrente del GF Vip, nel suo passato ha avuto una relazione molto importante con una bellissima e famosissima donna già nota al pubblico. Una relazione durata fino al 2015.

Il vero nome del gieffino è Gherardo Gaetani ed è discende di una famiglia nobile: la dinastia dei Dell’Aquila D’Aragona. Il suo lavoro lo ha reso noto come food blogger ed enologo. Ma il successo arriva quando accanto a suo zio Costantino Della Gherardesca, fa il suo primo debutto in TV.

Nel 2012 i due, nipote e zio, prendono parte al reality Pechino Express. Oggi ha conquistato i telespettatori grazie alla sua presenza al Grande Fratello Vip. Il suo carattere pacato ma a tratti pungente gli regala di volta in volta sempre più visibilità, nonostante sia stato uno degli ultimi a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Il rapporto tra Barù e la principessa Jessica Selassié sta appassionando i fans, tutti curiosi di sapere come andranno a finire le cose tra di loro. Ma che nasconde il passato del Vippone?

In pochissimi sanno che Barù è stato al fianco di una famosissima donna, con cui ha avuto una storia importante. Stiamo parlando di Victoria Cabello. Un nome che non passa di certo inosservato. Lei è stata un volto storico di Le Iene, inviata e presentatrice di successo.

Ma non solo, Victoria è stata anche pritagonista indiscussa come giudice di X Factor e anche su MTV Italia. La storia tra i due è terminata nel 2015. Dopo di lei, il gieffino non si è più fidanzato, o per lo meno non in maniera ufficiale.

In questo momento ancora non sono emersi ulteriori dettagli sulla loro storia d’amore. Il Vippone, infatti, non ne ha ancora fatto parola con nessuno dei suoi compagni. Magari quando ci sarà la linea della vita di Barù ne sapremo di più.