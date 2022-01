L’ingresso di Delia nella casa del Grande Fratello Vip ha smosso gli equilibri che si erano creati. Gli inquilini guardano con cattivo occhio le mosse della modella che sembra entrata con l’intento di far parlare di sé.

Uno dei più titubanti sul comportamento di Delia è Barù che ha deciso di chiedere in maniera diretta il suo intento nella casa.

“Te entrando qui dentro, ovviamente è un lavoro, te che cercavi? Cosa vuoi raccontare di te stessa? Vuoi raccontare qualcosa o cercavi uno scandalo, volevi aggiungere notorietà al tuo personaggio? Perché anche quello funziona benissimo, sei entrata perfettamente”– ha chiesto.

E Delia ha risposto: “Sarebbe stupido che io sono qui perché ho bisogno di visibilità. Ho un mio lavoro, però anche questo è un lavoro, io sono qui per raccontare. Io sono stata fraintesa, magari fuori io sono passata per la cornuta, per quella che accettava tutto, per quella che non aveva dignità, che non era mai capita, non è questo, perché io sono qui anche per raccontare la mia sofferenza che c’è stata in quel momento, io non sono stata capita e questo ci sta. Però non è soltanto il fatto che devo raccontare il rapporto con Alex”.

Ma Barù non è convinto e lo ha fatto notare alla modella. “Io mi diverto se sei qui per buttare brace sul fuoco, e fai movimentare un po’ la situazione. Io ho percepito ancora peggio, se devo essere onesto, secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda da te, da Alex ed è geniale, mi puzza un po‘”.

E ancora: “Non voglio dire che è tutto finto, ci sei rimasta male, lui ha fatto qualcosa di sbagliato. Credo che Alex è molto abile” – ha detto.