Delia Duran attacca Soleil: “È una donna sporca”

Tra Soleil Sorge e Delia Duran non potrà mai esserci un’amicizia, almeno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il disgelo dei giorni scorsi con le prove di avvicinamento da parte della Duran e la chiusura di Sole consapevole di non voler entrare in nuovi teatrini, le due sono tornate a battibeccarsi.

Lo ha fatto Delia che ha sparato a zero sulla coinquilina dopo aver trovato il bagno sporco. Confidandosi con Miriana Trevisan ha detto:

“Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”.

Fonte: web

Miriana ha difeso Soleil cercando di attribuire la colpa più a Giucas che alla ragazza: “Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così“.

Pare che effettivamente Soleil non fosse in bagno in quel momento e quindi le sue allusioni sono sbagliate.

Intanto Soleil è stata messa in guardia da Davide Silvestri sul tentativo di Delia di mettere zizzania tra Sole e Manila.

Ma Soleil non è sembrata sorpresa: “E secondo te io non me l’aspetto che lei fa queste cose? Ma pensi che abbia scritto scema in fronte? Sì ho creduto alla favola delle migliori amiche, penso che mi ama. Io perché le ho parlato non significa che abbia con lei un rapporto di amicizia e benevolenza. C’ho parlato perché sono una ragazza civile e perché riesco ad andare oltre e riesco ad avere una conversazione se mi viene richiesto da lei. Ho tutto molto chiaro tranquillo che ho ben capito con chi ho a che fare” – ha detto.