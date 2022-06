Barù ha una nuova fiamma e forse ha intenzione di portarla al matrimonio di un suo stretto amico. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembra aver chiuso definitivamente la sua relazione con Jessica Selassié.

A quanto pare ha perso la testa per una bella modella con la quale non vuole perdere tempo, fa molto sul serio. Ovviamente, Jessica di questa nuova frequentazione non vuole saperne niente.

Durante tutti i mesi trascorsi all’interno della casa più spiata dagli italiani Barù, oltre ad aver legato in particolar modo con Jessica, è riuscito a coltivare un’amicizia molto profonda con Davide Silvestri.

Quest’ultimo sta per sposarsi e sembra abbia invitato alcuni dei suoi amici al suo matrimonio, ma Barù sicuramente che non sarà in compagnia della vincitrice del Grande Fratello Vip. Jessica si arrende all’idea che possa sbocciare un amore e chiede ai fans di fare lo stesso, vista la nuova fiamma di Barù: il suo nome è Ludovica Perissinotto.

Il vippone sembra veramente rapito dalla modella abruzzese, tanto da volersi tenere per sé la probabile relazione, senza esporla sotto i riflettori. Non sono mancati però scatti insieme in alcune occasioni.

Inutile dire che tali foto sono arrivate agli occhi dei fan che non possono non intuire che tra i due ci sia una certa intimità. La coppia però riceve non poche critiche: i molti fan della coppia Barù-Jessica sembrano proprio non volersi arrendere all’idea che un ritorno di fiamma non ci sarà. Tant’è che Jessica, infastidita dalle molte fake news, sembra voler procedere le vie legali.

Stanca di trovarsi sempre in mezzo alle notizie che riguardano anche l’ex gieffino. Ritornando al grande giorno di Davide, stretto amico di Barù. Sembra che l’ex gieffino voglia il suo compagno d’avventura accanto nel giorno del matrimonio e sicuramente non potrà mancare al grande evento anche la sua nuova compagna. Sicuramente questa partecipazione potrebbe essere una grande delusione per gli appassionati della coppia Jerù.